6'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti, 28 yaşındaki kadının ölümünde aldatma iddiası - Son Dakika

Kastamonu'da 6'ıncı kattan düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar tarafından, hayatını kaybeden kadının aldatma sebebiyle çıkan tartışma sırasında pencereden düştüğünü iddia edildi.

Olay, Mayıs 2021'de Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., M.K.'nin babası A.K., M.K.'nin eşi Y.K., M.K.'nin çalışanı C.D. ile S.D. (28) isimli kadın arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen tartışma sırasında 6'ıncı kattan merdiven boşluğuna S.D. (28) hayatını kaybetti. S.D.'nin ölümü ile ilgili tutuksuz yargılanan M.K., A.K., Y.K. ve C.D. hakim karşısına çıktı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan M.K., A.K., Y.K. ve C.D., avukatlar ve S.D.'nin ailesi katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada sanıklar, M.K.'nin eşi Y.K.'yi S.D. ile aldattığı ve aynı evde yakalandıkları sırada S.D.'nin pencereden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

"Pencereden dışarıya bakınca yüz üstü düştüğünü gördüm"

Olayla ilgili savunma yapan M.T., S.D. ile kahvaltı yapmak için olayın yaşandığı evde buluştuklarını söyleyerek, "Sabah görüşmek için sözleştik. Saat 09.30 gibi buluşacaktık. Evin anahtarı S.D.'de vardı. Ben de bir süre sonra eve gittim ve zile basıp eve girdim. Beraber sigara içtim. Birlikte kahvaltı yapıyorduk. 15 dakika sonra zile basıldı. Kapıya bakınca çalışanımız C.D.'yi gördüm, o esnada babam aradı ve ben de açmadım. Biz şaşırdık ve korkmuştuk. 'S.D. bana, 'sen kapıyı aç, ben de yatak odasına saklanayım' dedi. Ben biraz S.D.'nin saklanması için bekledim . Saklanmasını beklerken bir tıkırtı duydum. Tam ne olduğunu anlayamadık. Kapıyı açınca eşim Y.K., 'o kız nerede, yakaladık seni' dedi. Evi ararken bazanın altında çantasını ve montunu buldular. Ben de heyecanlandım. Yatak odasından çıkmayınca ben de baktım. Pencereden dışarıya bakınca yüz üstü düştüğünü gördüm. Hemen aşağıya indim ve ambulans geldi. Düştüğü yer çukurdu. Sağlık görevlileri ahşap merdiven ile aşağıya inemedi. Merdivenden sesler geliyordu. Bunun üzerine itfaiyeyi aradık. Ama ben itfaiyeyi beklemeden aşağıya indim. Sonra görevliler geldi, polis falan geldi. Bende oradan ayrıldım ve işyerine geçtim. İşyerindeyken polis beni aradı ve ifade vermeye gittim" dedi.

"Kadının düştüğü yere gittim, bakamadım bile

Eşi M.K.'nin kendisini aldattığından şüphelendiği için takip ettiğini ve olayın yaşandığı eve gittiğini söyleyen Y.K. ise "M.K.'nin beni aldattığını tahmin ediyordum. Eve geç geliyordu. Gizli işler yapıyordu. Olay tarihinden bir gün önce telefonunda buluşacaklarını gördüm. Ben zaten boşanmak için avukatlar ile görüşüyordum. Boşanmak için avukatlar benden delil istiyordu. Bende elimde bir kanıt olsun diye takip edip suçüstü yakalamak istiyordum. Sabah evden çıkınca M.K.'yi takip etmeye başladım. Bir süre takibin ardından sonra M.K.'nin kadınla buluşacağı evin önünde kayınpederimle buluştuk. Ben kapıyı açın diye bağırmaya başladım. Kapı açılınca M.K.'nin üzerine yürüdüm. Evi aramaya başlayıp dolaplara baktım, bazanın altında kadına ait çanta ve montu buldum. Bu ne diye tekrar M.K.'ye sordum. O esnada bir ses geldi. Ben onları ilk etapta kaçıyor zannettim. Bu yüzden çantayı da yanıma delil olarak alıp dışarıya çıktım. Dışarıda dikenli tellerden atlayamayınca çantayı kayınpederime verdim. Sonra kadının düştüğü yere gittim, ben bakamadım bile. Kayınpederim, 'sen çocukların yanına eve git' dedi. Ben de olay yerinden ayrıldım" diye konuştu.

Y.K., yaşanan olayın ardından bir süre sonra M.K.'den boşanmak için dava açtığını kaydetti.

"Kızımın yükseklik korkusu vardı, camdan bile bakamazdı"

Duruşmada şüphelilerden şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden S.D.'nin babası İ.D. ise "Benim kızım 1.60 boyunda 85 kilogram ağırlığında. 'Camdan atladı' diyorlar ama cama sığma ihtimali bile yok. Kızımın yükseklik korkusu vardı. Camdan aşağıya bile bakamaz. 50 santimetre yüksekliğe çıkıp atlayamaz. Çünkü yükseklik korkusu vardı. Bırakın camdan aşağıya bakamaz bile. Yer çekimi kanununda düşseydi bir yerinde patlama gibi bir durum olması lazımdı. Ama gömleği bile yırtılmamıştı. Maden böyle bir durum vardı, aldatma söz konusuydu, neden bize haber verilmedi. Bizim neden haberimiz olmadı. Bu planlı bir öldürme. Şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Tanık ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar M.K., Y.K., C.D. ve A.K.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sırasında sanık ve S.D.'nin yakınları fenalık geçirirdi. - KASTAMONU