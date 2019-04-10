Son Dakika Haberleri: 6'ıncı Kez Muhtar Seçildi

6'ıncı Kez Muhtar Seçildi

30 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Turan Mahallesinde Hüseyin Kaya, 6. kez muhtar seçildi.

6'ıncı Kez Muhtar Seçildi, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinin Turan Mahallesinde Hüseyin Kaya, 6. kez muhtar seçildi.

Biga'nın Turan Mahallesinde bin 860 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde üç adayla yarışarak 726 oy alarak 6. kez muhtar seçilen Hüseyin Kaya, yeniden muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

6. dönem tekrar muhtar seçilen 52 yaşındaki Hüseyin Kaya, 25 yıl dolu dolu muhtarlık yaptığını dile getirerek, " Oy veren vermeyen bütün Turan Mahallesin halkına teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:49 Kaynak: İHA
Çanakkale, Hüseyin Kaya, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:19:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6'ıncı Kez Muhtar Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]