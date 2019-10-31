Son Dakika Haberleri: "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)
Son Dakika Güncel '6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı' - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)

"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)

1 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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