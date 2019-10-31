Son Dakika Haberleri: "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Aile...
Son Dakika Güncel '6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı' - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Aile...

"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Aile...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı aile fotoğrafı İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması

6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı aile fotoğrafı İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Aile...

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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