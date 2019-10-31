"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Aile...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı aile fotoğrafı İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması
6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı aile fotoğrafı İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
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