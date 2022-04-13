6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 20 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 20 Nisan'da başlayacak

13.04.2022 18:35
6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 20 Nisan'da başlayacak

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından hayata geçirilen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin 6'ncısı 20 Nisan'da başlayacak.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından hayata geçirilen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin 6'ncısı 20 Nisan'da başlayacak.

PALETDER'den yapılan açıklamaya göre, bienal, yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratmak amacıyla "Buluşma Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek.

Bienalin bu yılki programı kapsamında aralarında Devrim Erbil, İsmail Acar, Güven Kıraç, Tülin Onat, Cem Özer, Süleyman Saim Tekcan, Emrah Ablak, Rajendra Kapse, Ketaki Pimpalkhare, Pelin Batu, Gül Akad, Naci Görür'ün olduğu çok sayıda alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimciyle farklı tür ve içeriğe sahip 120'ye yakın atölye, söyleşi ve etkinlik gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal Kültür Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanat Merkezi'nde açılacak bienal, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanlarında 22 Mayıs'a kadar devam edecek.

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İstanbul, gençlik, Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 20 Nisan'da başlayacak - Son Dakika


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