6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başladı - Son Dakika

"6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali", Mustafa Kemal Kültür Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanat Merkezi'nde başladı.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından "Buluşma noktası" temasıyla hayata geçirilen bienal, bir ay boyunca 120'nin üzerinde atölye, söyleşi ve etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Çocuklar ve gençleri sanatçılarla buluşturacak bienalin açılışında konuşan Bienal Direktörü Gazi Selçuk, sanatın yaratıcı gücünün değerinin böyle etkinliklerde anlaşıldığını belirterek, "Sizin yaptığınız sanatsal çalışmalar çok önemli. Çünkü onları yapma becerisini kendinde bulan, farklı düşünebilen kişiler ayakta kalacak ve hayatlarını en iyi şekilde devam ettirebilecek. Gelecekte, yaratıcılık en saygın mesleklerden birisi olacak." dedi.

Bienal Küratörü Fırat Arapoğlu da sanatın en büyük gücünün bir konuya dair farkındalık yaratmak ve görünür kılmak olduğunu aktararak, "Yaklaşık 450 eserle 590'a yakın çocuk ve gencin yer aldığı uluslararası bir projede yer almaktan çok mutluyum. Bienalimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi iki önemli tarihe denk düşüyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çok başarılı işler gönderildi"

Bienal Çocuk Küratörü Sinan Ersen ise bienalin kendisi için çok farklı ve büyük bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Bu yılki temamız olan 'Buluşma Noktası' konusuyla ilgili çok başarılı işler gönderildi ve seçim konusunda gerçekten zorlandık." ifadelerini kullandı.

Gençlik Sanat Bienali Danışma Kurulu Üyesi ve Ressam İsmail Acar, bu kadar çok çocuğu bir araya getiren sanatla ilgili bir etkinliğin parçası olmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek, "İstanbul, uluslararası bir bienale ev sahipliği yapıyor. Tüm İstanbulluları bu yaratıcı eserleri ve performansları izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, çocuk bienalinin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok güzel adımların atıldığı bir organizasyon olduğunu aktararak, "Burada yapılacak çalışmaların gelecekte ülkemiz adına çok güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Umarım gençlerimiz için mutlu, eğlenceli bir etkinlik olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bienal etkinliklerine, Devrim Erbil, İsmail Acar, Güven Kıraç, Tülin Onat, Cem Özer, Süleyman Saim Tekcan, Emrah Ablak, Rajendra Kapse, Ketaki Pimpalkhare, Pelin Batu, Gül Akad ve Naci Görür'ün de aralarında olduğu çok sayıda sanatçı, akademisyen ve eğitimci katılacak.

Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanlarında gerçekleşecek bienal, 22 Mayıs'a kadar devam edecek.