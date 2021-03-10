6. İstanbul Publishing Fellowship ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor - Son Dakika

6. İstanbul Publishing Fellowship ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor

10.03.2021 14:17
6. İstanbul Publishing Fellowship ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor, System.String[]

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.

Program kapsamında bugün "Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya Dillerine Tercümesi" ve "Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Çingiz Abdullayev" başlıklı iki fiziki oturum gerçekleştirildi.

Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilen oturumların ilki olan "Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya Dillerine Tercümesi" etkinliğinin moderatörlüğünü Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç üstlendi.

Azerbaycan edebiyatı ve romanı konuşuldu

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ord. Prof. İsa Habibbeyli, söyleşide Azerbaycan şairi Nizami Gencevi'yi anlattı.

Azerbaycan'da 2021'in "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini aktaran Habibeyli, Nizami'nin Azerbaycan'ın Gence şehrinde dünyaya gelip orada yaşadığını, aynı zamanda dünya edebiyatındaki önemli isimler arasında da yer alan büyük bir şair olduğunu söyledi.

Yazar Azad Ağaoğlu da çağdaş Azerbaycan edebiyatı ve romanı hakkında bilgiler verdi.

Ağaoğlu, Azerbaycan edebiyatında önemli bir yeri olan "Ali ve Nino" eserine değindi.

"Ali ve Nino"nun yazarının kesin olarak bilinmediğini ancak bu yazarlar arasında Azerbaycanlı Yusuf Vezir Çemenzeminli isminin zikredildiğini söyleyen Ağaoğlu, "Çemenzeminli'nin ismini bu vesileyle anmak istiyorum. Onun 'İki Ateş Arasında' romanı Azerbaycan'ın tarihini anlatan bir eserdir. Bu eser kendisi hayattayken basılamamıştı. 1960'larda basılmıştır. O zaman da 'Tank İçinde' adıyla basılmıştır. Çünkü İki Ateş Arasında adı sakıncalı bulunmuştur. Burada İki Ateş Arasında derken bahsettiği Kuzey'de Rusya güneyde İran'ın arasında kalmasıdır. Bağımsızlıktan sonra tekrar özgün adıyla basılması mümkün olmuştur." dedi.

Ağaoğlu, Azerbaycan romancılığında Şah İsmail Hatayi'nin önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Şah İsmail hakkında yazılmış birkaç romanı zikretmek istiyorum. Bunların ilki 1981'de yazılmış olan Azize Caferzade'nin romanı 'Bakı- 1501'dir. Onun ardından hemen 1982'de 'Hüdaferin Hicran Köprüsü'nü yazar Ferman Kerimzade. Bunun devamında da 1988'de 'Çaldıran Savaşı' diye bir romanı var." diye konuştu.

Programda ayrıca Akademisyen Dr. Mehman Hasanlı Azerbaycan romanının tarihini anlattı.

"Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Çingiz Abdullayev" söyleşisi

Programın ikinci oturumu olan "Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Çingiz Abdullayev" söyleşisinde ise yayımcı ve editör Nazlı Berivan Ak, Azerbaycanlı yazar Çingiz Abdullayev'e sorular yöneltti.

Yayımlanmış 200'den fazla eseri bulunan Abdullayev, küçük yaşlardan itibaren babasının kitaplığından etkilendiğini ve kitaplara ilgisinin o yaşlarda başladığını anlattı.

Abdullayev, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti KGB İstihbarat Servisi'nde çalıştığını aktararak, "Yazmak benim sevdiğim bir şey. Sevmesem mecburi de olsa yazamazdım bunları. Eğer ben bunları yaşamasaydım da 200'den fazla eser yazamazdım. Bir roman yazabilirdim, iki roman yazabilirdim. Bu ikisinin birlikte olması lazım. Ben yazmayı seviyorum. O yüzden yazarken, sadece yazmıyorum, yaşıyorum. Bu benim hayatımdır." ifadelerini kullandı.

Batı'da Müslümanların polisiye romanı yazamayacağına dair bir algı olduğunu söyleyen Abdullayev, "Polisiye yazılmaz, ona benzer şeyler yazılır Müslümanlar arasında diyorlar. Onlara göre Hristiyanlık dini polisiye romanı yazmaya müsaittir, çünkü bir kiliseye girdiğinizde Allah'ı, iblisi, düşmanını somut olarak görürsünüz. Birbirine bağlı olayları gördüğünüz için polisiye roman yazabilirsiniz. Ama Müslümanın inanışı yürektedir. Görmezsin somut olarak. O yüzden Müslümanlar daha yürekten gelen şeyler yazarlar. O yüzden belki benim romanlarımı Doğu ve Batı kültürünün bir sentezi olarak görüyorlar. Bu Müslüman Azerbaycanlı ne anlatıyor diyor olabilirler. Ben polisiye yazmıyorum. Yaşadıklarımı siyasetle bağlı yazıyorum." diye konuştu.

Publishing Fellowship", yarın sona erecek.

Cevahir Otel, Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. İstanbul Publishing Fellowship ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda'nın açıklamalarını tercüme ettiren G.Saray yönetimi, Faslı oyuncuyu antrenmandayken gönderdi HGS ve OGS geçiş ihlalleri artık e-Devlet üzerinden görülebilecek Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi Vali Aydoğdu, müzik zevkini sorduğu kız öğrencilerden 'Müslüm Gürses' cevabını alınca şaşırdı Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine sert çıktı: Damat kadar taş düşsün başınıza Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz         
13:59
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini çenesinden vurdu Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini çenesinden vurdu         
13:38
Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü Şehrin göbeğinde kan donduran görüntü! 15 kişilik grup, yakaladıkları kişiyi tekme tokat dövdü         
13:34
Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti Son Dakika: Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti         
13:02
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı Eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı         
12:07
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak         
11:18
Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı         
11:10
Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi         
11:02
22 yaşındaki genç 22 yaşındaki genç "Acınızı paylaşmayacağım" yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı         
10:29
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 14:25:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6. İstanbul Publishing Fellowship ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei