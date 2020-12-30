6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'na 121 ülkeden 869 başvuru yapıldı - Son Dakika

6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'na 121 ülkeden 869 başvuru yapıldı

30.12.2020 13:21
6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'na 121 ülkeden 869 başvuru yapıldı, System.String[]

Yayıncılık dünyasını İstanbul'a taşıyan 6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'nın (İstanbul Publishing Fellowship) bu yılki başvuru süreci tamamlandı.

Yayıncılık dünyasını İstanbul'a taşıyan 6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'nın (İstanbul Publishing Fellowship) bu yılki başvuru süreci tamamlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisinden profesyonellerin bir araya geleceği programa 121 ülkeden 869 başvuru gerçekleşti. Programa yurt içinden ise 147 başvuru yapıldı.

Asya ve Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden ilgi gösterilen organizasyon bu yıl da yüksek sayıda katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Programa en çok katılım 34 başvuru ile Hindistan'dan geldi. Hindistan'ı 24 başvuru ile Brezilya ve Mısır takip ederken Avrupa'dan en çok başvuru yapan ülke ise İtalya oldu. Başvurular arasında yüksek katılımcı sayısıyla dikkati çeken ülkeler arasında İngiltere, İran ve Endonezya da yer alıyor.

Programa yapılan başvurular İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek 18 Ocak'ta 6. katılımcılar açıklanacak.

Odak ülke: Azerbaycan

Bu yıl organizasyonun getirdiği en büyük yenilik, bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği "odak ülke" çalışması oldu.

Bu düşünceden hareketle Türkçenin ne denli köklü bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeye uluslararası ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Fellowship'in "odak ülke"si Azerbaycan seçildi.

Yine bu yıl hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise yayıncılık dünyasında etkili görülen kişi ve kurumlara ilk kez verilecek olan İstanbul Telif Ödülleri. Türkçeden başka dillere tercüme yapan ve telif alışverişinde bulunan yayıncıları desteklemek amacıyla verilecek ödüllerin detayları da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Organizasyon 9-10-11 Mart'ta

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile yürütülen Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın katkı sunduğu projede bu yıl yayımcılık dünyasında yaşanan son gelişmeler, pandemi sürecinde yayımcılığın seyri, dijitale dönüş, online kitap satış modelleri, Türk edebiyatının dünya genelindeki yayılışı, dünya edebiyatındaki yeni telifler ve uluslararası pazarlarda bulduğu karşılıklar, iptal edilen uluslararası kitap fuarlarının online fuar tecrübeleri gibi konular ele alınacak.

Pandemi koşulları sebebiyle görüşmelerin bir kısmının yüz yüze bir kısmının ise online olarak planlandığı organizasyon 9-10-11 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.???????

Latin Amerika, Hindistan, İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 6. İstanbul Uluslararası Yayımcı Profesyonel Buluşması'na 121 ülkeden 869 başvuru yapıldı - Son Dakika


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