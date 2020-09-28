6 kadın fuhuştan kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

6 kadın fuhuştan kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 5'i Fas ve 1'i Özbekistan uyruklu toplam 6 kadın kurtarıldı.

6 kadın fuhuştan kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 5'i Fas ve 1'i Özbekistan uyruklu toplam 6 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş amaçlı pazarladığı iddia edilen E.Y., M.C.K., A.K., pansiyon görevlisi Ö.S. ve otel görevlisi M.A., 7 ev, 2 otel ile pansiyon ve 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şahısların fuhuş yaptırdığı 5'i Fas ve 1'i Özbekistan uyruklu 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

fuhuş operasyonu, Antalya, Kadın, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 kadın fuhuştan kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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