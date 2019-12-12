6. Kadın Şurasında Sarıcakaya rüzgarı - Son Dakika
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6. Kadın Şurasında Sarıcakaya rüzgarı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında açılan Sarıcakaya standı adeta ziyaretçi akınına uğradı.

6. Kadın Şurasında Sarıcakaya rüzgarı, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında açılan Sarıcakaya standı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Stantta ipek böcekleri ilgi odağı olurken kadınların cilt bakımları için kozadan üretilmiş özel peelingler dağıtıldı.


Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında Sarıcakaya standı 7'den 70'e ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı şurada Sarıcakaya standı siyasi kesim ve yerel yöneticilerin uğrak yeri oldu.


Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sarıcakaya Belediyesi Meclis üyesi Ramazan Işık ve ekibi öncülüğünde ipek böceği tanıtımı yapıldı. Ayrıca Sarıcakaya'da yetişen zeytin ve zeytinyağı, yöresel ürünler, tarihi ve kültürel değerleri de gelen ziyaretçilere anlatıldı. Diğer yandan kadınların cilt bakımlarında kullanmaları için özel kutularda ki koza peelingler dağıtıldı. Konuyla ilgili olarak Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Standımızın ve ürünlerimizin herkes tarafından takdir edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Sarıcakayamız da ürettiğimiz ipek böceği kozalarının yoğun ilgi gördüğünü gözlemledik.


İlçemizin gerçekten çok güzel ürün zenginliği var. Bu ürünleri herkesin tanıması gereken lezzetler olarak görüyoruz. Yetiştirdiğimiz zeytinden elde ettiğimiz zeytin yağına kadar biz ürünlerimizi tanıtmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. ve bu değerlerimizi fırsat buldukça tanıtmaya ve ekonomik değer elde edecek şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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