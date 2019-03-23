Son Dakika Haberleri: 6.karma Fotoğraf Sergisi Geliri, Kodlama ve Robotik Kodlama Projesine Aktarılacak

6.karma Fotoğraf Sergisi Geliri, Kodlama ve Robotik Kodlama Projesine Aktarılacak

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Karma Fotoğraf Sergisi gerçekleşti.

6.karma Fotoğraf Sergisi Geliri, Kodlama ve Robotik Kodlama Projesine Aktarılacak, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Karma Fotoğraf Sergisi gerçekleşti.

Çaycuma İlçesi'nde fotoğraf sanatçısı Yüksel Yılmaz'ın 6.Karma Fotoğraf Sergisi, 4 gün boyunca sergilenmek üzere Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Serginin açılışına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmil Baş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Belediye meclis üyesi adayları, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt ve sanat severler katıldı.

Fotoğraf sanatçısı Yüksel Yılmaz tarafından düzenlenen sergiden elde edilen gelirin ilçe Milli Eğitime bağlı okullarda uygulanan kodlama ve robotik kodlama projesine aktarılacağını söyledi. Bundan sonra ki senelerde projelerinin devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı! Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6.karma Fotoğraf Sergisi Geliri, Kodlama ve Robotik Kodlama Projesine Aktarılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]