6 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15.00 Kupada 5'inci tur kuraları çekilecek. (Riva)UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, dördüncü maçında 4 puanla ikinci basamakta yer alan İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.23.00 Gruptaki diğer karşılaşmada, 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Fransız takımı Paris Saint-Germain, 2 puanla üçüncü durumdaki Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak.KRASNODAR - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU12.15 Krasnodar'ın teknik direktörü Murad Musaev ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (Krasnodar Stadyumu)15.30 Ev sahibi ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Chetuk sahası)18.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Alexander Sörloth basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Krasnodar Stadyumu)19.00 Bordo-mavililer, karşılaşma hazırlıkları kapsamında son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Krasnodar Stadyumu)BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU11.30 Beşiktaş karşılaşma için özel uçakla Portekiz'in Porto kentine hareket edecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek.15.30 Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ve bir futbolcu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak. (Estadio Municipal)19.30 Portekiz ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Antrenman tesisleri)21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak. (Estadio Municipal)21.30 Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. (15 dakikası basına açık- Estadio Municipal)WOLFSBERGER - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU19.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıkacak. (Stadion Graz Liebenau)20.00 Temsilcimiz karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık)21.00 Wolfsberger'in teknik direktörü Gerhard Struber ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (İlk 15 dakikası basına açık) (Stadion Graz Liebenau)22.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanına çıkacak.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA SONA ERİYOR20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR18.50 Vitória Guimarães - ArsenalBASKETBOL7DAYS EuroCup20.15 Darüşşafaka Tekfen - KK Cedevita Olimpija22.00 Limoges Cercle Saint-Pierre - Tofaş-FIBA Şampiyonlar Ligi20.00 TEKSÜT Bandırma - AEK Athens22.30 Bàsquet ICL Manresa - Türk Telekom22.30 New Basket Enel Brindisi - Beşiktaş Sompo Sigorta-FIBA Europe Cup20.00 BC CSU Sibiu -Bahçeşehir Koleji22.30 Excelsior Brussels - Pınar Karşıyaka-Euroleague (Kadınlar)18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - TTT Riga19.00 ZHBK Dynamo Kursk - Fenerbahçe Öznur Kablo-EuroCup (Kadınlar)16.00 OGM Orman Gençlik - Udominate Basket Umea BBK18.00 Kayseri Basketbol - CCC Polkowice18.30 Tsmoki-Minsk - Hatay Büyükşehir Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü21.00 Lulea Basket - GalatasarayVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi17.00 Arhavi Voleybol - Sorgun Bld.17.00 İstanbul BBSK - Arkas Spor18.30 İnegöl Bld. - Spor Toto İnegöl18.30 Tokat Bld. Plevne - Bursa B.Şehir Bld.19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI SigortaCEV Kadınlar Challenge Kupası
20.00 1.MCM-Diamant Kaposvari - Türk Hava Yolları