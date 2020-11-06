6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Bayram Bektaş: Kayseri'deki yıpratma politikası çok cahilce, çok amatörce şeyler

" Kayserispor'da bu kadar beklenti olmasının başka amacı var, amaçları farklı"

"Kazansak da kaybetsek de sürekli eleştirildik""Şenol hocayla çalışmak bile bir mutluluk""Şenol hocamız ve Fatih hocamız çok başarılılar""Milli takımdan Kayserispor'a gittiğimden dolayı üzgün değilim""Bu maçları baz alarak milli takımı eleştirmeye hakkımız yok"" Avrupa 'da bir üst tura çıkacağız""Türk oyunculara yönelmek için bu kural yapılmak zorunda""Sergen hoca da benim yaşadığımı yaşıyor, zaman tanınması lazım""Resmi olarak hiçbir takımdan teklif gelmedi""İnsan yediği kaba pisler mi?""SÖZDE ŞİKE" DAVASI09.00 "Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi 'nde görülmeye devam edecek.SÜPER LİG20.00 Gaziantep FK - BeşiktaşTÜRKİYE KUPASI14.30 Ziraat Türkiye Kupası 'nda 4'üncü eleme turu kura çekimi yapılacak.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını tamamlayacak.TRABZONSPORBordo-mavililer Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi son antrenmanını yapacak.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Altay - BalıkesirsporBASKETBOLEuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - BC KhimkyVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beşiktaş - Sarıyer Bld.16.00 Sistem9 Yeşilyurt - Fenerbahçe OpetChallenge Cup (Erkekler)

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