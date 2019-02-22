6 Katlı Apartmanda Baz İstasyonu Yangını
58 dakika önce
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.
MANİSA'nın Şehzadeler
ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi.
Utku Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa
Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda, saat 12.30 sıralarında patlama sesiyle birlikke yangın çıktı. Patlama sesini duyan, ardından yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, kısa süreli panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri su sıkarak alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 30 dakikalık bir çaba sonucunda söndürürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Polis
soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:58 Kaynak: DHA
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