6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA - Son Dakika
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6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA

20.10.2022 13:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaydedildi. 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, koruyucu kemer ve halatları olmadan metrelerce yükseklikte çalıştı. Binanın dışına kurulan iskelede hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Atatürk Bulvarı, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA - Son Dakika
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