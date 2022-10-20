Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaydedildi. 6 katlı binada dış cephe kaplaması yapan 3 işçi, koruyucu kemer ve halatları olmadan metrelerce yükseklikte çalıştı. Binanın dışına kurulan iskelede hiçbir tedbir almadan çalışan işçiler, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA - Son Dakika