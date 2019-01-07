Son Dakika Haberleri: 6 Katlı Binada Yangın

6 Katlı Binada Yangın

1 saat önce

İstanbul Şişli'deki 6 katlı bir binada yangın çıktı.

İstanbul Şişli'deki 6 katlı bir binada yangın çıktı. İstanbul Şişli'deki 6 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, İstanbul, Şişli, Güncel
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