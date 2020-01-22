6 katlı binanın çatısında intihar girişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 katlı binanın çatısında intihar girişimi - Son Dakika

6 katlı binanın çatısında intihar girişimi

6 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı.

6 katlı binanın çatısında intihar girişimi, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı. Yusuf U., ekiplerin yarım saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Hafsa Sultan Mahallesi 4754 Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu belirtilen Yusuf U., iddiaya göre, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede, güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri Yusuf U.'nun aşağıya atlama ihtimaline karşı yerde branda açarak önlem aldı. Polis ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak Yusuf U.'yu vazgeçirmek için yaklaşık yarım saatlik çaba harcadı. İkna çabalarının ardından intihardan vazgeçen Yusuf U, binadan indirildi. Yusuf U. polis kontrolünde Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir
İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi MHP Gürsu İlçe Başkanı evinde tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 katlı binanın çatısında intihar girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]