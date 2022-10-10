Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde 6 katlı bir binada meydana geldi. İkinci katta oturan Cuma Bozlak, dün yağmur yağması üzerine çatıya çıkıp kiremitlerin su sızdırıp, sızdırmadığını kontrol etmek istedi. Bozlak, dengesini kaybederek çatıdan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Bozlak'ın hayatını kaybettiği belirledi Olayı duyup gelen oğlu İsmail Bozlak ise kardeşine sarılıp ağladı. Bozlak'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KİREMİTLERİ KONTROL EDERKEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika

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