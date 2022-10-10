6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KİREMİTLERİ KONTROL EDERKEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KİREMİTLERİ KONTROL EDERKEN DÜŞEREK ÖLDÜ

10.10.2022 12:48

AKSARAY'da Cuma Bozlak (77), oturduğu 6 katlı binanın çatısındaki kiremitlerin su sızdırıp sızdırmadığını kontrol ederken düşerek öldü.

AKSARAY'da Cuma Bozlak (77), oturduğu 6 katlı binanın çatısındaki kiremitlerin su sızdırıp sızdırmadığını kontrol ederken düşerek öldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde 6 katlı bir binada meydana geldi. İkinci katta oturan Cuma Bozlak, dün yağmur yağması üzerine çatıya çıkıp kiremitlerin su sızdırıp, sızdırmadığını kontrol etmek istedi. Bozlak, dengesini kaybederek çatıdan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Bozlak'ın hayatını kaybettiği belirledi Olayı duyup gelen oğlu İsmail Bozlak ise kardeşine sarılıp ağladı. Bozlak'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: 'Azgın Bir İnşaat Lobisinin Saldırısına Açık Hale Getirilen Ormanlarımızı Korumaya Çalışıyoruz' Son Dakika | Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: 'Azgın Bir İnşaat Lobisinin Saldırısına Açık Hale Getirilen Ormanlarımızı Korumaya Çalışıyoruz' Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak Son dakika haber | Gaziantep'teki öğrencilere projeyle su bilinci kazanacak Artvin gündem haberleri: Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınmaya başladı Artvin gündem haberleri: Baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınmaya başladı
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KİREMİTLERİ KONTROL EDERKEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
14:46 Tarihi geçmiş eti sattırmayan şef hem işinden hem de gözünden oldu
14:38 Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı
14:29 Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi
14:32 Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu
14:22 Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
14:15 TFF Başkanı Büyükekşi'den "VAR sistemi kaldırılacak" iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek
14:02 TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor
13:51 Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu
12:25 Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 15:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KİREMİTLERİ KONTROL EDERKEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement