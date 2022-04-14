6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar - Son Dakika
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6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar

14.04.2022 10:07
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonun kapısını levye ile açan hırsızlar, 8 akünün bulunduğu panelden 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonun kapısını levye ile açan hırsızlar, 8 akünün bulunduğu panelden 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Yüksekalan Mahallesi Fethi Okyar Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Bir GSM firmasına ait baz istasyonundan sürekli alarm gelmesi üzerine görevliler bölgeye geldi. İstasyonun kapısının levye ile açılıp, yangın söndürme tüpü koyularak içeri girildiğini gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla çatıya gelen polis ekipleri inceme yaptı. Yangın tüpünün kapının altından kaldırılmasının ardından görevliler, anahtarla kapıyı açamayınca, çekiç yardımıyla kilidi kırdı. İçeri giren görevliler 8 aküden, 3'ünün yerinde olmadığını gördü. Olay yeri kapı ve içeride parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, 50'şer kilo ağırlığında 3 aküyü çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar

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Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında Başkan Uysal: 'Muratpaşa'da asansör kazaları yok seviyesinde' Başkan Uysal: 'Muratpaşa'da asansör kazaları yok seviyesinde'

Muratpaşa, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar - Son Dakika
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