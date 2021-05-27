6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü - Son Dakika

6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü

27.05.2021 15:39
6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki İrem Zeynep K. 6 katlı bina inşaatının çatısından atlayarak yaşamına son verdi. İrem Zeynep'in intiharı, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Öğle saatlerinde ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen İrem Zeynep K., Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın inşaatının çatısına çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çatıda İrem Zeynep'i görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Tedaviye alınan İrem Zeynep K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü
6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü
6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü
6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü
6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 katlı binanın çatısından atlayan İrem, öldü - Son Dakika


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