6 katlı iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika
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6 katlı iş yerinde korkutan yangın

01.04.2023 15:58

6 katlı iş yerinde korkutan yangın Dış cepheden yükselen alevler kamerada E-5 yan yol üzerinde tadilat halindeki 6 katlı bir iş yerinin dış cephesi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı.

6 katlı iş yerinde korkutan yangın

Dış cepheden yükselen alevler kamerada

İSTANBUL - E-5 yan yol üzerinde tadilat halindeki 6 katlı bir iş yerinin dış cephesi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinde yaşandı. Tadilat halinde olan binanın dış cephe kaplaması bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 katlı iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika


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