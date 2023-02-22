6 katlı otelin çatısı alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, sabaha karşı Yalı Mahallesi 102. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.