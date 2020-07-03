6. kattan atlama anı kameralara yansıdı - Son Dakika

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı -Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor

-Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Fevzi Akbilek, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 6.katına çıktı. Burada kendisini fark eden vatandaşlar polis ekiplerini arayarak intihar ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 6.katta doğru merdivenlerden çıktığı esnada Akbilek kendisini aşağıya attı. Akbilek'in atlama anı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Akbilek'in atlama esnasında yüzüne taktığı maske ise dikkatlerden kaçmadı. Yere düşen Akbilek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Akbilek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbilek'in yaklaşık 40 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve 20 gün önce Adıyaman'a geldiği öğrenildi. Akbilek'in aynı zamanda psikolojik sorunlarının olduğu atladığı inşaata birkaç gün önce yine çıktığı ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6. kattan atlama anı kameralara yansıdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
17:37
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
16:50
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 19:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6. kattan atlama anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]