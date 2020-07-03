6. kattan atlama anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 6. katından aşağı atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 57 yaşındaki F.A, Atatürk Bulvarı yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 6.katına çıktı. Burada kendisini fark eden vatandaşlar polis ekiplerini arayarak intihar ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 6.katta doğru merdivenlerden çıktığı esnada F.A kendisini aşağıya attı. F.A'nın atlama anı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. F.A'nın atlama esnasında yüzüne taktığı maske ise dikkatlerden kaçmadı. Yere düşen F.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan F. A yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.A'nın aynı zamanda psikolojik sorunlarının olduğu atladığı inşaata birkaç gün önce yine çıktığı ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)