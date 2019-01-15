Son Dakika Haberleri: 6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti

6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen lise öğrencisi S.S. (15), 6. katta bulunan evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak S.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Kocasinan, Yenidoğan Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa
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