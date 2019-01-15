6. Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti
22 dakika önce
Kayseri'de, bunalıma girdiği iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattan atlayarak yaşamına son verdi.
Kayseri
'de, bunalıma girdiği iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattan atlayarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi
'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen lise öğrencisi S.S. (15), 6. katta bulunan evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak S.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu