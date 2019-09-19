Son Dakika Haberleri: 6. kattan düşen bebek hayatını kaybetti
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6. kattan düşen bebek hayatını kaybetti

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Tekirdağ'da bir apartmanın 6. katından düşen bebek, hayatını kaybetti.

6. kattan düşen bebek hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'da bir apartmanın 6. katından düşen bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin düşüş anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki Mehmet Fatih Atal isimli bebek, 6. kattaki evlerinde koltuğa tırmanarak yanındaki pencereden beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne, panikle durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Mehmet'in, hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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