6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu - Son Dakika
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6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu

22.04.2022 23:08

Erzurum'da 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, kentte satış temsilciliği yapan 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'ın koşarak yaptığı hamle sayesinde hayatta kaldı.

Erzurum'da 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy, kentte satış temsilciliği yapan 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'ın koşarak yaptığı hamle sayesinde hayatta kaldı.

Kentte bir şirkette satış temsilciliği yapan Ceylan, akşam saatlerinde iş yerinin karşısındaki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi Mircan Evler C Blok önündeki kalabalığı fark etti. Binanın 6. katındaki balkondan sarkan küçük kız çocuğunu gören Ceylan, elindeki eşyayı bırakıp hemen binanın önüne koştu. Tam o sırada yere düşen minik Alpsoy'u ani hamleyle tutmaya çalıştı. Alpsoy'un başının yere isabet etmesini engelleyen ve bu müdahale sırasında ayağı kırılan "kahraman baba", bu hamlesiyle minik çocuğun hayatta kalmasını sağladı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay sonrası Ceylan ile Alpsoy, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minik çocuğun yoğun bakımda tedavi sürüyor. Ceylan'ın Alpsoy'u kurtarmak için iş yerinden koşarak bina önüne gitmesi ve küçük kızı tutmaya çalışması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin karşısında bulunan binanın 6. katındaki balkondan bir çocuğun sarktığını gördüğünü söyledi. Daha sonra hemen binaya doğru koştuğunu anlatan Ceylan, "Balkondaki asılı çocuk 'anne anne' diye bağırınca hemen elimdekileri bırakıp binaya doğru fırladım, o anda çocuk tek elini bırakmıştı. Sonra bahçe duvarında atlayıp çocuğu tutmaya çalıştım. Aşağıya düşerken o ağırlıkla tamamen tutamadım ama ayağımla kafasının yere isabet etmemesini sağladım. Çünkü kafasında kan filan yoktu." dedi.

Ceylan, Alpsoy'un ailesiyle hastanede görüştüğünü belirterek kalçası ve ayağında kırıklar oluşan küçük kızın hastanede şimdilik uyutulduğunu aktardı.

"Kollarımı açıp kızı tutmaya çalıştım"

Alpsoy'un yaşayacağına inandığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"Elimizden geleni yaptık, Allah izniyle kızımız yaşayacak. Kollarımı açıp kızı tutmaya çalıştım ama çok hızlı ve şiddetli üstten aşağıya doğru geliyordu. Kollarım boşa çıkınca ayağımla tutmaya çalıştım, kafasını beton zemine değmekten kurtarmak istedim. Kafasını yere vurmadı ama belden aşağısını vurdu. Ayağımın üstüne de düşünce dizimde kırıklar oluştu. Olay anında yaklaşık 20-30 kişi vardı. Sanki Allah bana 'Oraya koş' dedi, ben de koştum ve kurtardım. Önemli olan kızımızın hayatta kalması. Çabamız küçük kızın kurtulmasına vesile olduysa ve hayatta kalacaksa ne mutlu bize."

Mahalle sakinleri ise büyük fedakarlık yaparak küçük kızı kurtaran Ceylan'a teşekkür etti.

6. kattan düşen çocuğu kahraman baba hayatta tuttu
6. kattan düşen çocuğu kahraman baba hayatta tuttu
6. kattan düşen çocuğu kahraman baba hayatta tuttu
6. kattan düşen çocuğu kahraman baba hayatta tuttu

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Atatürk Üniversitesi, Ahmet Ceylan, Araştırma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. kattan düşen çocuğu 'kahraman baba' hayatta tuttu - Son Dakika


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