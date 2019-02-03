Son Dakika Haberleri: 6. Kattan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

6. Kattan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

30 dakika önce

Kayseri'de 6. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

6. Kattan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı, System.String[]
Kayseri'de 6. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Dere mahallesi Işkın sokak üzerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki N.K., binanın 6. katında ikamet ettiği evin penceresinden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.K., ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Polis, Erkilet, Kayseri, 3. Sayfa
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