Son Dakika Haberleri: 6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi

49 dakika önce

Tekirdağ'da 8 katlı bir apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi, System.String[]

Tekirdağ'da 8 katlı bir apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 yaşındaki Mehmet Fatih Adal, annesi mutfakta iken 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek feci şekilde can vermişti. Minik bebeğin kahreden ölümü Adal ailesini yasa boğarken, minik Mehmet için Kapaklı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kapaklı Müftüsü İsa Akdaş'ın kıldırdığı cenaze namazında baba Davut Adal fenalık geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilen babanın feryadı yürekleri dağladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet bebek Kapaklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

Mehmet Fatih, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez bakan baba yürekleri dağladı
Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]