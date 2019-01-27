6 Keçi Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir ağıldan 6 keçi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih G. (33) ve Soner G.(37), tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir ağıldan 6 keçi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih G. (33) ve Soner G.(37), tutuklandı.



Olay, 20 Ocak Pazar günü gece saatlerinde Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Acır, ağılındaki 6 keçinin çalındığını fark edince, jandarmaya haber verdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, gece saatlerinde mahallede görülen araçlardan yola çıkarak şüpheliler Fatih G. ve Soner G.'yi yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan keçiler ise sahibine teslim edildi.



- Seydişehir

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