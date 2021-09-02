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6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım - Son Dakika

6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım

02.09.2021 10:30

Yeni sezona başlayan Esra Erol'un programına çıkan İsa Bey, canlı yayına çıkarak 6 kez evden kaçan eşinden boşanmak istediğini ifade etti. İddialar sonrası canlı yayına çıkan Göknur Hanım ise kaçtığı Hüseyin'e sinirlendiği zaman onun arkadaşı Yunus'la birlikte olduğunu söyleyerek izleyenleri ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen bir olay izleyicileri ekrana kilitledi. Canlı yayına çıkan İsa Bey, eşi Göknur'un sürekli evden kaçtığını çocuğuyla da ilgilenmediğini ileri sürdü. İddiaların odağındaki Göknur Hanım ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"KOCAM, KIZIMI HALASINA SATMAYA ÇALIŞTI"

Eşinin sürekli evden kaçmasından bıktığını söyleyen İsa Bey, barışmak istemediğini sadece boşanarak kızının velayetini almak istediğini söyledi. Çocuğu sokak ortasında yerde uyurken başında telefonla oynadığı fotoğrafı ortaya çıkan Göknur Hanım ise eşinin hayatını mahvettiğini hatta çocuğunu halasına satmaya çalıştığını ileri sürdü.

6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim

"ÖNCE HÜSEYİN'E SONRA YUNUS'A KAÇTIM"

Bugüne kadar 6 kez evden kaçtığını söyleyen Göknur Hanım, eşi İsa'nın eve sevgilisini getirdiğini kadının kendisine "İsa benim sevgilim onunla ayrılacaksın" dediğini bu yüzden de önce Hüseyin, sonra da Yunus isimli kişilere kaçtığını söyledi.

"EŞİMDEN HAMİLE KALINCA KAÇTIĞIM HÜSEYİN'İN AİLESİ BENİ İSTEMEDİ"

Eşinin sevgilisini gördükten sonra Facebook üzerinden tanıştığı Hüseyin'in yanına kaçtığını söyleyen Göknur Hanım, eşinden hamile kaldığını anlayınca kaçtığı Hüseyin'in ailesi tarafından istenmeyince eve geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım - Son Dakika Magazin


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