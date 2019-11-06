Son Dakika Haberleri: 6 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 6 kilo esrar ele geçirildi

6 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da yabancı uyruklu şahısların üzerinde 6 kilo esrar ele geçirildi.

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Malatya'da yabancı uyruklu şahısların üzerinde 6 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 4 Pakistan ve 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 Afgan şahsın üzerinde ve çantalarında yapılan aramada montlarının içine dikilmiş ve çantalarının içerisine gizlenmiş halde sıkıştırılarak plaka haline getirilmiş 6 kilogram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Malatya, Kale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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