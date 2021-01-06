6 kiloluk levrek, 780 liradan satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan 6 kiloluk levrek 780 TL'den satılıyor.

Karadeniz'de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 130 TL'ye satılıyor. Sinoplu balık satıcısı Eşref Durmaz, levreğin değerli bir balık olduğunu ve etinin çok lezzetli olduğunu ifade etti. Son yıllarda deniz levreğinin giderek azaldığını aktaran balıkçı Eşref Durmaz, "Şu anda tezgahımızda hamsi mezgit barbun var. Bugün balıkçılarımız, 5 kiloluk levrek yakaladı. Bunun gibi balıklar, biraz pahalı, genellikle işletmelere satılıyor. Az da olsa yüzümüzü güldürdü" dedi.

Balıkçı Durmaz, levreğin kilosunun 130 TL olduğunu belirterek, "Biraz pahalı bir balık bu. Genelde lokantalara gönderiyoruz. Kilosu şu anda 130 TL. Şu anda 6 kiloluk levrek var elimizde 780 TL'den satılıyor. Tutan arkadaşlarımızın emeği var, tutması zahmetli bir balık. ya kıyı balıkçıları yakalıyor, yada zıpkınla avlanıyor. Ama kolay yakalanmıyor" diye konuştu. - SİNOP