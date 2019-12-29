6 kiloluk levrek kilosu 100 liradan satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 kiloluk levrek kilosu 100 liradan satışa sunuldu - Son Dakika

6 kiloluk levrek kilosu 100 liradan satışa sunuldu

6 saat önce

Sinop'ta amatör bir balıkçı tarafından 6 kiloluk levrek yakalandı.

6 kiloluk levrek kilosu 100 liradan satışa sunuldu, System.String[]

Sinop'ta amatör bir balıkçı tarafından 6 kiloluk levrek yakalandı.

Tezgahta kilosu 100 liradan satışa sunulan levrek, balıkçının yüzünü güldürdü.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bir dönemde tezgahlarda balık azalırken avlanan levreğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Son yıllarda deniz levreğinin giderek azaldığını aktaran Gündoğdu, "Genellikle kafeslerde yetişen levrek balıklarını satıyoruz. Zaman zaman da olsa balıkçı ağlarına takılan ve çeşitli irilikte olan deniz levrekleri tezgahlarda yerini alıyor. Bugün amatör bir balıkçı Gerze açıklarında teknesiyle balık avladığı sırada tesadüfen oltasına 6 kiloluk levrek takılmış. Satılmak üzere balığı bize getirdi." dedi.

Gündoğdu, levreğin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

Gündoğdu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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