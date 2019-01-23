6 Kişi Doğalgazdan Etkilendi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.



Olay sabah saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan S.K. sabah uyandığında gaz kokusunu hissetti. Kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı durumda olduğunu görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu