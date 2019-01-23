Son Dakika Haberleri: 6 Kişi Doğalgazdan Etkilendi

6 Kişi Doğalgazdan Etkilendi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

6 Kişi Doğalgazdan Etkilendi, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay sabah saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan S.K. sabah uyandığında gaz kokusunu hissetti. Kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı durumda olduğunu görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Sabah, Körfez, Kocaeli, Güncel
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