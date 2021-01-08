6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, 2'inci duruşması görüldü - Son Dakika

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, 2'inci duruşması görüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın 2. duruşması Sivas'ta görüldü

SİVAS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın 2. duruşması Sivas'ta görüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs 2019 tarihinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybetmiş 10 kişide yaralanmıştı. 15 sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarıyla müebbet hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi, güvenlik gerekçe gösterilerek Sivas Ağır Ceza Mahkemesini görevlendirdi. Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün davanın 2'inci duruşması görüldü. Geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davaya 12'si tutuklu 14 sanık ve 8 müşteki ile avukatları katıldı. Bugün yapılan duruşma müşteki ve tanıkların dinlenmesi için 15 Mart'a ertelendi.