Üye Girişi
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi - Son Dakika

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

28.05.2021 18:43
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan dava duruşması ilerini tarihe ertelendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan dava duruşması ilerini tarihe ertelendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs 2019 tarihinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. 15 sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi, güvenlik gerekçe gösterilerek Sivas Ağır Ceza Mahkemesini görevlendirdi. Devam eden davanın bugünkü duruşması Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davada sanıklardan H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken duruşma 9 Temmuz tarihine ertelendi. - SİVAS

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

Mayıs, Sivas, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
17:28 G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
17:27 Japonlar, 5 ülkenin daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdiğini yazdı
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti Nüfusunun yüzde 36'sını aşılan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti         
19:16
Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti         
18:30
İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı         
17:54
Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı         
17:35
24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti         
17:08
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası         
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi İki kardeşin 20 yıllık küslüğünü vali gözyaşlarıyla bitirdi         
13:33
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 20:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement