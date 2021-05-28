6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi - Son Dakika

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan duruşma ileriki tarihe ertelendi

SİVAS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan dava duruşması ilerini tarihe ertelendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs 2019 tarihinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. 15 sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi, güvenlik gerekçe gösterilerek Sivas Ağır Ceza Mahkemesini görevlendirdi. Devam eden davanın bugünkü duruşması Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davada sanıklardan H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken duruşma 9 Temmuz tarihine ertelendi.