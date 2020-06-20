6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı - Son Dakika

İZMİT'te, 3 katlı bir binada oturan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.

İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Adada bulunan bir blok karantinaya alındı. 12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazılı afiş asıldı. Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak.