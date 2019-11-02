Son Dakika Haberleri: 6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi
Son Dakika Güncel 6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi

6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi

6 saat önce

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi, System.String[]

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan 4'ü çocuk 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçede patates tarlalarında çalışan ve Sultanhanı Mahallesi'nde kurdukları çadırda kalan Tolaman ailesi, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uyudu. 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece uyanarak durumu fark eden baba Mehmet Tolaman (43), ailesini uyandırıp, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet, eşi Ayşe (39), çocukları Abdullah (17), Sümeyye (14), Kevser (9) ve Fadik Tolaman'ı (1), ambulansla Şehir Hastanesi ile Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]