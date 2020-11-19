6 kişilik aile, mantardan zehirlendi - Son Dakika

BARTIN'ın Güzelcehisar köyünde, topladıkları mantardan yiyen 6 kişilik aile, zehirlenerek, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Güzelcehisar köyünde meydana geldi. Gündüz saatlerinde ormandan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen 6 kişilik aile, ilerleyen saatlerde karın ağrısı yaşadı. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Eve gelen sağlık ekipleri, B.G., H.G., H.G., B.G., S.G. ve S.G.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. 6 kişilik aile, tedaviye alındı.
- Kaynak: DHA
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