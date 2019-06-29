Son Dakika Haberleri: 6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi
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6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

14 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.

6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.
Olay, akşam saatlerinde İbnisina Mahallesi Kaleönü Sokak üzerinde bulunan Altunışık Ailesi'nin evinde meydana geldi. Düzce'deki köylerinden topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aile üyelerinden, ilerleyen saatlerde karın ağrısı şikayeti meydana geldi. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Kevser Altunışık ile çocukları Sudenaz, Yusuf, Ebrar Altunışık'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 aile üyesini de Seka Devlet Hastanesi'ne götürerek tedaviye aldı. Mantardan zehirlenen 6 aile üyesinin tedavisine devam ediliyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
Düzce, Derince, Kocaeli, Güncel
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