6 kişilik ailenin yaşadığı evi pompalı tüfekle delik deşik ettiler! Korkunç olay sonrası can kaybı yaşanmazken babadan isyan geldi - Son Dakika
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6 kişilik ailenin yaşadığı evi pompalı tüfekle delik deşik ettiler! Korkunç olay sonrası can kaybı yaşanmazken babadan isyan geldi

17.06.2022 14:21

Adana'da 6 kişilik Demir ailesinin evine, motosikletli ve kar maskeli iki kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında eşi ve çocuklarıyla balkonda uyuduklarını ifade eden Mehmet Demir, "Çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Adana'da, bir aile kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.Eşi ve 4 çocuğuyla balkonda uyuyan Mehmet Demir'in (46) evine, sokağa gelen motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, pompalı tüfek ve tabancayla saldırdı. Demir, kurşun ve saçmaların pencere, duvar ve mutfak dolaplarına isabet ettiği olayla ilgili, "Çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

EVİ DELİK DEŞİK ETTİLER

Olay, 15 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, eşi Güneş, kızları Melek Nur (9), Elif (14), oğulları Bünyamin (10) ve down sendromlu Yakup (7) uyumak için 2 katlı müstakil evinin balkonuna yer yatağı yaptı. Demir ailesi uyurken, motosikletli ve kar maskeli 2 kişi sokağa geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle Demir'in evine ateş açtı. Silah seslerine uyanan Güneş ve Mehmet Demir çifti, çocuklarını kucaklarına alıp evin salonuna kaçtı. Bu sırada şüpheli, belinden çıkarttığı tabancayla ateşe devam etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, evin pencere, duvar ve mutfak dolaplarına isabet etti. Motosikletli şüpheliler, saldırının ardından kaçtı. O anlar evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evini pompalı tüfek ve tabancayla taradılar

"KİMSEYLE HUSUMETİMİZ YOK"

Silah seslerini duyunca panik yaşadıklarını kaydeden Mehmet Demir, "Eşim beni uyandırıp, 'Mehmet kalk, evimize sıkıyorlar' dedi. Hemen çocuklarımı alıp, odaya kaçtım. Sonra dışarıda kalan kızımın sesini duydum. Bana, ' Baba, beni öldürecekler' dedi. Hemen onu da alıp içeri girdim. Tekin bir mahallede yaşamıyoruz ancak kimseyle bir husumetimiz yok. İçeride çocuklar ve kadınlar var. Nasıl bu kadar rahat bir eve ateş açabiliyorlar?" diye konuştu.

Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evini pompalı tüfek ve tabancayla taradılar

"ÇOCUKLARIM KORKUYOR"

Çocuklarının hala korktuklarını belirten Demir, "Oğlum Bünyamin, 2 gecedir uyurken altını ıslatıyor. Kızım Melek uyanıp, 'Baba bizi öldürecekler mi?' diye soruyor. Özel olarak görülen down sendromlu oğlum da korku yaşıyor. Çocuklarımla birlikte yaşadığım evde güven içerisinde değilim. Çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi. Mehmet Demir, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evini pompalı tüfek ve tabancayla taradılar
Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evini pompalı tüfek ve tabancayla taradılar
Balkonda 4 çocuğuyla uyuyan ailenin evini pompalı tüfek ve tabancayla taradılar
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Kaynak: DHA

Mehmet Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 kişilik ailenin yaşadığı evi pompalı tüfekle delik deşik ettiler! Korkunç olay sonrası can kaybı yaşanmazken babadan isyan geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 kişilik ailenin yaşadığı evi pompalı tüfekle delik deşik ettiler! Korkunç olay sonrası can kaybı yaşanmazken babadan isyan geldi - Son Dakika
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