Son Dakika Haberleri: 6 kişinin bindiği motosiklette tehlikeli yolculuk
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6 kişinin bindiği motosiklette tehlikeli yolculuk

53 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4'ü çocuk 6 kişinin bindiği motosiklet şaşkınlık yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 kişinin bindiği motosiklette tehlikeli yolculuk, System.String[]


HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4'ü çocuk 6 kişinin bindiği motosiklet şaşkınlık yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçenin en işlek caddesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bir motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi yolculuk etti. Sürücü baba ve arkada oturan annenin başlarında kaskları olduğu, 4 çocuğun ise kasksız yolculuk yaptığı motosikleti görenler şaşkına döndü. 6 kişilik motosiklet, trafikteki tehlikeli yolculuğuna mobese kameralarına aldırış etmeden devam etti.

- İskenderunhatay
İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
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