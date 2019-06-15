Son Dakika Haberleri: 6 kişinin öldüğü ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı
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6 kişinin öldüğü ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı

4 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavga ve trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.

6 kişinin öldüğü ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavga ve trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri ile amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Zozan (30), Mustafa (24), Meral, (42), Hakki (49), Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı.
YARALILARI TAŞIYAN OTOMOBİL 2 KİŞİYE ÇARPTI Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araçlarla yola çıktı. Yaralıları taşıyan otomobillerden biri, yolda Rıdvan Buluş (30) ile Serdar Delen'e (31) çarptı. Buluş ve Delen, olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakki İzol da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede kavganın tarafları arasında yaşayan arbedeyi polis havaya uyarı ateşi açarak güçlükle engelledi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gerginliğin yaşandığı ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
kavga, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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