6 Kişinin Öldüğü Kazada Cenazeler Morgdan Alındı

Düzce TEM Otoyolunda gece saatlerine İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak otobüs ile memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Düzce TEM Otoyolunda gece saatlerine İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak otobüs ile memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.



Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece yarısı minibüs tır'ın altına girmiş 6 kişi yaşamını yitirdi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeler tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Mardin Kızıltepe'ye gidecek olan cenazeler, tahsis edilen otobüse yüklenerek yola çıktı. Kaza sonrası hastaneye gelen AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de hayatını kaybedenlerin acılı yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - DÜZCE

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