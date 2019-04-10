6 Kişinin Öldüğü Kazada Cenazeler Morgdan Alındı
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6 kişinin öldüğü kazada cenazeler morgdan alındı -Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler Mardin'e götürülüyorDÜZCE - Düzce TEM Otoyolunda gece saatlerine İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
6 kişinin öldüğü kazada cenazeler morgdan alındı
- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
morgundan alınan cenazeler Mardin
'e götürülüyor
DÜZCE - Düzce TEM
Otoyolunda gece saatlerine İstanbul
'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak otobüs ile memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.
Düzce TEM Otoyolu Gümüşova
rampalarında gece yarısı minibüs tırın altına girmiş 6 kişi yaşamını yitirmişti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeler tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Mardin Kızıltepe
'ye gidecek olan cenazeler, tahsis edilen otobüse yüklenerek yola çıktı. Kaza sonrası hastaneye gelen AK Parti
Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin
de hayatını kaybedenlerin acılı yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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