Son Dakika Haberleri: 6 Kişinin Öldüğü Kazada Cenazeler Morgdan Alındı

6 Kişinin Öldüğü Kazada Cenazeler Morgdan Alındı

36 dakika önce

6 kişinin öldüğü kazada cenazeler morgdan alındı -Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler Mardin'e götürülüyorDÜZCE - Düzce TEM Otoyolunda gece saatlerine İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin...

6 kişinin öldüğü kazada cenazeler morgdan alındı
- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler Mardin'e götürülüyor

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolunda gece saatlerine İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak otobüs ile memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.
Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece yarısı minibüs tırın altına girmiş 6 kişi yaşamını yitirmişti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeler tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Mardin Kızıltepe'ye gidecek olan cenazeler, tahsis edilen otobüse yüklenerek yola çıktı. Kaza sonrası hastaneye gelen AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de hayatını kaybedenlerin acılı yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa
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