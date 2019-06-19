Son Dakika Haberleri: 6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi
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6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı.

6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada 2 kişinin daha tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında 19 Haziran 2019 günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur. Böylece etkin bir şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan kişi sayısı 5'e yükselmiştir. Hukuk içinde, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaları olumsuz etkilemeye yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesi, süreç ile ilgili gelişmelerin, Valiliğimiz ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızdan düzenli olarak yapılacak açıklamalar takip edilerek öğrenilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
Çeltik, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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