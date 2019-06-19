6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada 2 kişinin daha tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik
Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında 19 Haziran 2019 günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur. Böylece etkin bir şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan kişi sayısı 5'e yükselmiştir. Hukuk içinde, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaları olumsuz etkilemeye yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesi, süreç ile ilgili gelişmelerin, Valiliğimiz ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızdan düzenli olarak yapılacak açıklamalar takip edilerek öğrenilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu
Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı
Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor
Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı