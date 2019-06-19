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6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Siverek'te 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak, ilk andan itibaren gerekli müdahaleler yapılmış ve en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer üç şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz adli makamların önüne çıkarılacaktır. Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
kavga, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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