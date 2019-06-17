Son Dakika Haberleri: 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

49 dakika önce

Cumartesi günü iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltında bulunan 2 şüpheli Siverek Adliyesine sevk edildi.

6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]
Cumartesi günü iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltında bulunan 2 şüpheli Siverek Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumartesi günü aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 6 kişiden 2'si ifadeleri sonrasında Siverek Adliyesine sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle zırhlı araçla adliyeye getirilen zanlıların yaralı olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Özel Hareket ile Çevik Kuvvet polisleri ilçe merkezi ile adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Adliye çevresindeki yüksek binalara konuşlandırılan keskin nişancılar da herhangi bir olumsuzluğa karşı eli tetikte nöbet tuttu.

Gözaltında bulunan ve hastanede tedavileri süren diğer zanlıların da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siverek'te, 4 kişinin öldüğü silahlı aşiret kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler: Terbiyesizlik bu! Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı Başakşehir'de dehşet! Önce karısını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]